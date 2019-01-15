Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 950 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 950 Milyon Dolar

49 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 950 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 950 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 950 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 985 bin dolar olurken, ihaleye 950 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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