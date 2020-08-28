TCMB-Döviz varlıkları yüzde 1.4 azaldı, altın yüzde 11.5 arttı

Türkiye'nin döviz varlıkları Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.4 azalırken, aynı dönemde altın varlıkları yüzde 11.5 arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları 45.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları 43.6 milyar dolara yükseldi.

Böylece resmi rezerv varlıkları, Temmuz'da aylık bazda yüzde 4.5 artarak 90.3 milyar dolara çıktı.Aynı dönemde, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 17.1 artarak 24.9 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 19.8 milyar doları anapara, 5.1 milyar doları faizden oluştu.Merkez Bankası'nın 58.2 milyar dolar olan yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin 15 milyar doları bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler aylık bazda yüzde 22.1 artarak 34.1 milyar dolara çıktı.