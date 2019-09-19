TCMB: Enflasyon eylülde belirgin şekilde düşecek

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı Eylül ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda enflasyonda iyileşmenin devam ettiği vurgulanırken, enflasyondaki gerilemenin ülkenin risk priminin de gerilemesi için çok büyük önem taşıdığına işaret edildi.