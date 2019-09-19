Son Dakika Haberleri: TCMB: Enflasyon eylülde belirgin şekilde düşecek
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TCMB: Enflasyon eylülde belirgin şekilde düşecek

35 dakika önce

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı Eylül ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısına ait tutanakları yayımladı.

TCMB: Enflasyon eylülde belirgin şekilde düşecek, System.String[]

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı Eylül ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda enflasyonda iyileşmenin devam ettiği vurgulanırken, enflasyondaki gerilemenin ülkenin risk priminin de gerilemesi için çok büyük önem taşıdığına işaret edildi.

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15 
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