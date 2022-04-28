TCMB enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltti - Son Dakika
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TCMB enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltti

28.04.2022 11:38
TCMB enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e çıkardı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Açıklamaya göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyonu tahminini 19,6 puanlık artışla yüzde 42,8'e çıkardı.

TCMB 27 Ocak tarihinde açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için tüketici fiyat tahminini yüzde 23,2 olarak açıklamıştı. Kavcıoğlu enflasyon tahmininin yükseltilmesinde 24 Şubat tarihinde başlayan Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi. Gerginliğin sıcak çatışma ortamına dönüşmesi nedeniyle uluslararası emtia fiyatlarında belirgin artışlar gözlendiğini söyledi. Kavcıoğlu ayrıca Çin'de karantina önlemlerinin genişletilmesinin arz sıkıntısını derinleştirdiğini belirtti.

TCMB 2023 yılı sonu enflasyon tahminini de 4,7 puanlık artışla yüzde 12,9'a yükseltti. 2024 yılı sonu enflasyon tahmini de yüzde 8,3 olarak açıklandı.

"500 TL'lik banknot basma hazırlığımız yok"

Merkez Bankası ham petrolde ortalama beklentisini de 2022 sonu için 102,2 dolar, 2023 sonu için de 93,9 dolar olarak güncelledi.

TCMB, gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 49'a yükseltti. Kavcıoğlu tarımsal kuraklığın etkisiyle gıda fiyatlarını 2022 ve 2023 için yukarı yönlü güncellediklerini söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu 500 TL'lik banknotların piyasaya sürüleceği yönündeki iddialara ilişkin de "Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir hazırlığımız yok" dedi.

DW/ EC, HT

YORUMLAR
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu.... TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TCMB enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltti - Son Dakika


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