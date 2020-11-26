TCMB-Enflasyonda yükseliş "kararlı duruş" ile geçici olacak - Son Dakika

TCMB-Enflasyonda yükseliş "kararlı duruş" ile geçici olacak

26.11.2020 17:02
TCMB-Enflasyonda yükseliş

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yakın dönemdeki "döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükseliş" olduğuna işaret ederek, "para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı" vurgulandı.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yakın dönemdeki "döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükseliş" olduğuna işaret ederek, "para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı" vurgulandı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 475 bazpuan artışla politika faizini yüzde 15'e yükselttiği toplantının tutanaklarında, "Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" denildi ve eklendi:

"Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. "Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. "Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltilmiştir. "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finasal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."Kurulun, "parasal sıkılaşmaya ek olarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla sade bir operasyonel çerçeve uygulanmasına ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği" vurgulanan tutanaklarda, "Bu doğrultuda, TCMB tarafından halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve Geç Likidite Penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılacaktır" denildi ve şöyle devam edildi: "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir."Son dönemde, para politikasına ilişkin oluşan olumlu beklentiler, ülke risk priminin gerilemesine katkıda bulunmaktadır. Kurul, düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini değerlendirmiştir."Fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç vardır."Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."


Merkez Bankası, Döviz Kuru, Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Enflasyonda yükseliş 'kararlı duruş' ile geçici olacak - Son Dakika Ekonomi


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