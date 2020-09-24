TCMB faiz artışı sonrası dövizler düştü - Son Dakika

TCMB faiz artışı sonrası dövizler düştü

Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 bazpuanlık faiz artışının ardından, dövizler 10-15 kuruş dolayında düştü.

TCMB faiz artışı sonrası dövizler düştü, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 bazpuanlık faiz artışının ardından, dövizler 10-15 kuruş dolayında düştü. Dolar 7.71 lira düzeyinden 7.55 liraya kadar indikten sonra 7.60 liraya, faiz kararı öncesi 9.0 liraya ulaşan euro da 8.80 liraya kadar çekildikten sonra 8.85 liraya döndü.

TCMB'nin faiz kararı Borsa İstanbul Endeksi'ni de (BIST100) yükseltti. Perşembe gününe yüzde 0.43 düşüşle başlayan BIST100 Endeksi, faiz kararı sonrası yüzde 1.12 artıya geçerken, BIST Mali Endeks'deki artış yüzde 2.23'ü buldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5565 lira ve en yüksek 7.7185 lirayı gördükten sonra, 7.60 – 7.61 lira aralığında,euro en düşük 8.8062 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6412 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.70 – 9.71 lira aralığında hareket ediyor.TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. "Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir."Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

"Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir."


Merkez Bankası, Enflasyon, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB faiz artışı sonrası dövizler düştü - Son Dakika Ekonomi

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