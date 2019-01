Tcmb Faiz Oranlarını Yeniden Değerlendirmeli"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 2019 yılı için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kredi kartı faiz oranlarının tekrar değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Yılmaz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 2019'da uygulanacak kredi kartı faiz oranları ve tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırları değerlendirdi.



TCMB'nin kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi faiz ve gecikme faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini aktaran Yılmaz, 2018 yılının son çeyreğindeki faiz oranlarının devamına karar verildiğini anlattı.



2019 yılı ilk üç ayı için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizlere değinen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı yüzde 1,8, gecikme faiz oranı da yüzde 2,3 olarak uygulanacaktır. Bankalar bu oranları anlaşmışçasına belirlenen azami oran üzerinden uygulamaktadır. Konut kredilerinde uygulanan 0,98 faiz oranı dikkate alınacak olursa bankalar, kredi kartları faiz oranları üzerinden tüketiciyi adeta bir kaz gibi yolmaktadır. Tüketici, borçlanarak yaşamaktadır. Ülkemizde tüketicilerin ezici çoğunluğunun kredi kartı üzerinden yaşama tutunduğunu ve yüz milyarlarla ifade edilen harcamaları düşünürsek yürekler acısı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden TCMB'nin faiz oranlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz."



"Her yıl bir kart ücretinin tüketiciden tahsil edilmesi hukuksuzluk"



Yılmaz, bankaların tüketiciden "yıllık kart aidatı" adı altında her yıl en az 100 liranın üzerinde ücret aldığını dile getirerek, "Kartların kullanım süreleri 3 yıl. Yani kartlar üç yılda bir yenilenirken her yıl bir kart ücretinin tüketiciden tahsil edilmesi, ayrı bir hukuksuzluk boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.



Tüketici hakem heyetleri parasal sınırlarının da belirlendiğini anımsatan Yılmaz, "Büyükşehir statüsündeki illerde ilçe hakem heyetleri 5 bin 650 liraya kadar, il hakem heyetleri 8 bin 480 liraya kadar, bu değerin üzerindeki anlaşmazlıklara ise Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bakılacak." ifadelerini kullandı.

