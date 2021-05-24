TCMB-Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs'ta 4.5 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs ayında aylık bazda 4.5 puan artarak 162.2 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki hizmetlere olan talep endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu endeksi azalış yönünde etkiledi.