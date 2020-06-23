TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi - Son Dakika

TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi, Haziran'da aylık bazda yüzde 1.9 yükselerek 146.7 düzeyine çıktı.

Finansal hizmetler güven endeksi, Haziran'da aylık bazda yüzde 1.9 yükselerek 146.7 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, son üç aydaki iş durumu endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Açıklamada, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir" denildi.

Buna göre, son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam etti.

Sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde,

"64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)",

"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)"

"66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde

aylık bazda sırasıyla 1.6, 12.3 ve 10 puan artış oldu. (Grafik)


Sigorta, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Finansal hizmetler güveni Haziran'da yüzde 1.9 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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