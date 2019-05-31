TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki...
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TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."
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