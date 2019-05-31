TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye...
1 saat önce
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:19 Kaynak: AA
Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."
Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı