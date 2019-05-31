Son Dakika Haberleri: TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye...
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TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye...

1 saat önce

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.

TCMB Finansal İstikrar Raporu:
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:19 Kaynak: AA
TCMB, Ekonomi
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