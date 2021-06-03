TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 2.35 milyar dolar arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mart'ta aylık bazda 2 milyar 349 milyon dolar artışla 157 milyar 545 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 382 milyon dolar ve döviz yükümlülükleri de 33 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 885 milyon dolar ve 155 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 382 milyon dolar azaldı.Bu dönemde, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 93 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 3 milyar 552 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler göre 19 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 74 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 786 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon dolar azaldı.Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119 milyar 110 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 98 milyar 543 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 20 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat dönemine göre 5 milyar 304 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindeydi. (Grafik)