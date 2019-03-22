Son Dakika Haberleri: Tcmb: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine...

Tcmb: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine...

2 saat önce

TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Tcmb:
TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

TCMB, Ekonomi
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