Tcmb: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine...
2 saat önce
TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü
Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek
Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor