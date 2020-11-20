TCMB: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak - Son Dakika

TCMB: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak

20.11.2020 07:26
TCMB: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB), fonlamanın bugünden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası (TCMB), fonlamanın bugünden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" denildi.

TCMB açıklamasınada göre, likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek "oynaklığı sınırlandırmak" ve likiditenin haftanın günlerine "dengeli dağılımını sağlamak" amaçlarıyla 20 Kasım'dan, 26 Kasım'a kadar, bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının da politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.Bankaların, geçiş döneminde ve sonrasında "ihtiyaç duymaları halinde" TCMB bünyesindeki bankalararası para piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos'ta geçerli olan borç alabilme limitleri dahilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekleri de belirtilen açıklamaya göre, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebilecekler. Açıklamada, "Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkanından yararlanabileceklerdir" diye eklendi.


Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Repo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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