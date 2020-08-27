TCMB-Fonlama maliyeti yukarı yönlü etkilenmeye devam edecek

Kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın Ağustos ayında da sürdüğüne dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.
TCMB'nin politika faizini yüzde 8.25'de sabit tuttuğu geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi ve eklendi:"TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü."Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 13 Ağustos tarihinden itibaren geleneksel repo ihalelerine başlandı."Söz konusu adımlar, önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edecek."Ağustos ayında, kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri artışını sürdürdüğüne dikkat çekilen özetmerde, "TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 10.22'den yüzde 10.82'ye, gelecek on iki ay için yüzde 9.33'ten yüzde 9.70'e güncellendi. Beklentilere ilişkin ankete dayalı göstergelerin yanı sıra tahvil getirilerinden elde edilen enflasyon telafileri de artış kaydetti."Ekonomideki toparlanmanın ve alınan tedbirlerin etkisiyle işgücü piyasasında kısmi iyileşme sinyalleri alınmakla birlikte, Mayıs döneminde işsizlik oranlarının yükselmeye devam ettiği oe vurgulanan özetlerde, "Bu dönemde tarım dışı istihdam hizmetler sektörü kaynaklı olarak gerilemeye devam ederken, inşaat istihdamı arttı. Bir süredir düşüş eğiliminde olan işgücüne katılım oranı ise yatay gelişti" denildi.Normalleşmenin uzun sürmesi veya önümüzdeki dönemde salgında ikinci bir dalga görülmesi durumunda küresel ekonomide işaretleri görülmeye başlanan toparlanmanın sekteye uğrayabileceği ve küresel risk iştahında dalgalanmaların gözlenebileceği uyarısı da yapılan özetlerde, " Merkez Bankası, salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edecektir" denildi.Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının gelişimine ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu da vurgulanan özetlerde, "Bu çerçevede Kurul politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi" denildi ve şöyle devam edildi: "Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. "Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. "Salgın sonrası dönemde uygulanan maliye politikası tedbirleri parasal ve finansal diğer tedbirlerle birlikte salgına bağlı iktisadi risklerin sınırlanarak ekonominin üretim potansiyelinin desteklenmesine ve toparlanmanın başlamasına önemli katkı sağlamıştır."Ekonominin toparlanma sürecinde para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülerek, makro politika bileşiminin enflasyondaki düşüşün devamını sağlayacak ve cari dengeyi destekleyecek şekilde belirlenmesi, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. "Önümüzdeki dönemde, salgına bağlı etkiler nedeniyle toparlanması daha uzun sürebilecek sektörlerin desteklenmesi için geçici ve hedefe yönelik maliye ve benzeri politika uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:22 - Kaynak: DHA
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