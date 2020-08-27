TCMB-Fonlama maliyeti yukarı yönlü etkilenmeye devam edecek

Kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın Ağustos ayında da sürdüğüne dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

TCMB'nin politika faizini yüzde 8.25'de sabit tuttuğu geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerde 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi ve eklendi: