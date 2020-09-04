TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 2 Ekim vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.

TCMB Perşembe günü de, geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.20 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35 milyar 995 milyon lira teklif geldi.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor.TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

Özetlerde, 7 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 8.25 faizli haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.