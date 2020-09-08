TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 6 Ekim vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesini Ağustos başından bu yana açmayan TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini 2.0 puan dolayında yükseltti.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriledi ve yüzde 10.15 dolayında yatay hareket ediyor.

TCMB, Pazartesi günü geleneksel yöntemle düzenlediği ve 40 milyar 670 milyon liralık teklifin geldiği, 5 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.50, 10.57 ve 10.66 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.02, 11.10 ve 11.20 oldu.