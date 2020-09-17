TCMB geleneksel yöntemle fonlamayı 5.0 milyara düşürdü

Geleneksel yöntemli ihalelerde 17 Ağustos'tan beri fonlamayı 10 milyar lira olarak sürdüren Merkez Bankası (TCMB) bugün bu miktarı 5.0 milyar liraya düşürdü.

TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle bugün açtığı repo ihalesinde 5.0 milyar lira fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.

TCMB'nin;Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,Salı günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,Çarşamba günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesini Ağustos başından bu yana açmayan TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini, politika faizinin yaklaşık 200 baz puan üzerinde tutuyor.