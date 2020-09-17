TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 15 Ekim vadeli ve 5 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Son Dakika AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Hollanda Futbol Federasyonu, Emmen takımının cinsel ilişki oyuncağı üreten bir firmayla sponsorluk anlaşması yapmasına izin vermedi Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor