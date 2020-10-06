TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 3 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 3 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 3 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu
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