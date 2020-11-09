TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
09.11.2020 11:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 7 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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