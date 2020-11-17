TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
17.11.2020 11:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 15 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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