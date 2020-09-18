Son dakika haber... BIST100 yüzde 0.12 yükseldi, dolar 7.57 lirada - Son Dakika

Son dakika haber... BIST100 yüzde 0.12 yükseldi, dolar 7.57 lirada

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,109 ve 1,115 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.12 artışla 1,111.96 puanda tamamladı.

Son dakika haber... BIST100 yüzde 0.12 yükseldi, dolar 7.57 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,109 ve 1,115 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.12 artışla 1,111.96 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.79 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde yeniden 10 milyar lira fonlama sağladı.

Geleneksel yöntemli ihalelerde 17 Ağustos'tan beri fonlamayı 10 milyar lira olarak sürdüren TCMB Perşembe günü bu miktarı 5.0 milyar liraya düşürmüştü.İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu.TCMB'nin;Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,Salı günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,Çarşamba günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.Perşembe günü açtığı ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5327 lira ve en yüksek 7.5765 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,euro en düşük 8.9268 lira ve en yüksek 8.9815 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7644 lira ve en yüksek 9.8405 lirayı gördükten sonra 9.81 – 9.82 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18261 - 1.18693 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18597 düzeyindeydi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım poziyonu (UYP) açığı, Temmuz sonunda 378.9 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2019 yıl sonunda 344.5 milyar dolar, Haziran sonunda 341.5 milyar dolar düzeyindeydi.Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 8.4 azalışla 232.1 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 2.2 artışla 611 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde rezerv varlıklar yüzde 14.6 azalışla 90.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7.3 azalışla 88.1 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.7 azalışla 46.7 milyar dolara düştü.Yükümlülükler tarafında ise, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 23.3 artışla 201.8 milyar dolara yükseldi.


Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Repo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BIST100 yüzde 0.12 yükseldi, dolar 7.57 lirada - Son Dakika Ekonomi

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