Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ilk repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.54'e yükseldi.
TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 30 Ekim vadeli repo ihalesine 49.85 milyar lira teklif geldi.TCMB geçen haftaki faiz artırımından bu yana yalnızca bir kez, yüzde 10.25'e yükselen politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı ve 5.0 milyar lira verdi.Böylece, TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra ilk kez fonlama kompozisyonunda 25 Eylül'de kullanmış oldu.TCMB Para Piyasası Kurulu'nun geçen hafta Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:44 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 12.54 - Son Dakika Ekonomi