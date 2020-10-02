TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 12.54

TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 30 Ekim vadeli repo ihalesine 49.85 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası ( TCMB ) geçen hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ilk repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.54'e yükseldi.

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