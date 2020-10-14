TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 13.22

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.22'ye yükseldi.

TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 11 Kasım vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif geldi.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti Salı günü itibarıyla 10 baz puan daha yükselerek yüzde 12.03'e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altında idi.TCMB Pazartesi günü lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

TCMB Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. TCMB bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.