Son Dakika Haberleri: TCMB Genel Kurulu 18 Ocak'ta yapılacak

TCMB Genel Kurulu 18 Ocak'ta yapılacak

48 dakika önce

Merkez Bankası her yıl nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.

TCMB Genel Kurulu 18 Ocak'ta yapılacak, System.String[]
Merkez Bankası her yıl nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:40 

Merkez Bankası, Ekonomi
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