TCMB Genel Kurulu 18 Ocak'ta yapılacak
48 dakika önce
Merkez Bankası her yıl nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.
Merkez Bankası
her yıl nisan ayında yaptığı Genel Kurul'u bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:40
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