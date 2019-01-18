Son Dakika Haberleri: Tcmb Genel Kurulunun Nisan Yerine Her Yıl Hesap Dönemi Sonundan İtibaren 3 Ay İçinde, Banka...

Tcmb Genel Kurulunun Nisan Yerine Her Yıl Hesap Dönemi Sonundan İtibaren 3 Ay İçinde, Banka...

19 dakika önce

TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Tcmb Genel Kurulunun Nisan Yerine Her Yıl Hesap Dönemi Sonundan İtibaren 3 Ay İçinde, Banka..., System.String[]
TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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