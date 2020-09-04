TCMB-Gıda enflasyonunda artışta belirleyici işlenmemiş gıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun Ağustos ayında 0.78 puan yükselerek yüzde 13.51'e çıktığına işaret ederek, "Bu gelişmede, yıllık enflasyonu 1,51 puan artışla yüzde 15,36'ya yükselen işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu" diye açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu. Tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerekleşti.

TCMB'nin "Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar artış gözlendi. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seviyesini korurken, hizmet grubunda arttı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele yayılmış şekilde devam etmiştir. Otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliklerinin grupenflasyonunu önümüzdeki dönem yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendiriliyor. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi bir önceki yıla kıyasla bir miktar daha yüksek gerçekleşti. Bu dönemde, diğer temel mal grubu fiyatlarında bir miktar artış gözlendi."Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0,.78 puan yükselerek yüzde 13.51 oldu. Bu gelişmede, yıllık enflasyonu 1.51 puan artışla yüzde 15.36'ya yükselen işlenmemiş gıda grubu belirleyici olurken, işlenmiş gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir artışla yüzde 11.86 oldu.İşlenmemiş gıda grubunda, mevsimsellikten arındırılmış veriler taze meyve ve sebze fiyatlarının Ağustos ayında arttığına işaret ederken, diğer işlenmemiş gıda grubu fiyatları yatay seyretmiştir. "Bu dönemde işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0.81 arttı, bu artışta ekmek ve tahıllar öne çıktı. Diğer işlenmiş gıda yıllık enflasyonu ise Ağustos ayında yatay seyretti. Bu gelişmeler sonucunda, taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktar arttı.

"Ağustos ayında alkollü içeceklerde fiyatlar yüzde 2.58 artarken tütün ürünleri fiyatları yatay seyretti. Alkol-tütün yıllık enflasyonu tütün fiyatlarındaki yüksek bazın etkisiyle 19.34 puan düşerek yüzde 2.44'e geriledi." (Grafik)