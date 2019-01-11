Son Dakika Haberleri: Tcmb İki Adet Repo İhalesiyle Piyasaya 80 Milyar Lira Verdi

Tcmb İki Adet Repo İhalesiyle Piyasaya 80 Milyar Lira Verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.

Tcmb İki Adet Repo İhalesiyle Piyasaya 80 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ocak vadeli (6 günlük) repo ihalesi 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira ve 18 Ocak vadeli (7 günlük) repo ihalesi 39 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 17 Ocak vadelide 54 milyar 760 milyon liralık ve 18 Ocak vadelide 59 milyar 560 milyon liralık teklif geldi.


17 Ocak ve 18 Ocak vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, 17 Ocak vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06, 18 Ocak vadelide ise en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:28:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb İki Adet Repo İhalesiyle Piyasaya 80 Milyar Lira Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]