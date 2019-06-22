TCMB iki tebliğde değişiklik kararı aldı
1 saat önce
TCMB, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına karar verdi.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58
, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına karar verdi.
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