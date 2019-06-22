Son Dakika Haberleri: TCMB iki tebliğde değişiklik kararı aldı
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TCMB iki tebliğde değişiklik kararı aldı

1 saat önce

TCMB, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına karar verdi.

TCMB iki tebliğde değişiklik kararı aldı, System.String[]
TCMB, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58 
TCMB, Ekonomi
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