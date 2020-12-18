İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak
18.12.2020 13:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan açıklamada merkez bankacılığı konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
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