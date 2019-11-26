TCMB ile Katar MB swap anlaşmasında tutar 5 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (MB) arasındaki swap (ikili para takası) anlaşmasındaki miktar 3 milyar dolardan, 5 milyar dolara yükseltildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Katar MB arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan swap anlaşmasının, 25 Kasım'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildiği belirtildi ve şöyle denildi:

"Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir."