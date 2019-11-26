Son Dakika Haberleri: TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması
Son Dakika Ekonomi TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması - Son Dakika Ekonomi

TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması

6 saat önce

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşması imzalandı.

TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması, System.String[]

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşması imzalandı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Katar, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]