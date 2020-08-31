TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Libya Merkez Bankası ile mutabakat zaptının, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalandığı belirtildi ve şöyle denildi:

"Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."