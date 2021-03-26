İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 74.7 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) aynı dönemde 0.1 puan artarak yüzde 75.6 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.6'dan 0.6 puan düşüşle yüzde 71.0 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.8'den 3.8 puan düşüşle yüzde 73.0 düzeyine geriledi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6 ile değişmedi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78.1'den, 0.2 puan artışla yüzde 78.3'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6'dan 1.1 puan artışla 75.7'ye yükseldi. (Grafik)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TCMB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.2 puan düştü - Son Dakika Ekonomi