TCMB-İmalat sanayide kapasite kullanım oranı 1.3 puan yükseldi

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1.3 puan artarak yüzde 74.3'e çıktı.

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