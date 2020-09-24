TCMB-İmalat sanayide kapasite kullanım oranı 1.3 puan yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül'de aylık bazda 1.3 puan artarak yüzde 74.6 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1.3 puan artarak yüzde 74.3'e çıktı.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 69.9'dan 1.5 puan artışla yüzde 71.4 düzeyine, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.2'den 1.4 puan düşüşle yüzde 72.8 düzeyine,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 68.9'dan, 1.2 puan artışla yüzde 71.1 düzeyine,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.1'den 0.9 puan artışla yüzde 76.0 düzeyine,
yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.7'den 1.7 puan artışla yüzde yüzde 72.4 düzeyine yükseldi. (Grafik)
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:18 - Kaynak: DHA
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