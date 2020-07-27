TCMB-İmalat sanayide kapasite kullanım yüzde 70.7'ye çıktı (2)

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Temmuz'da aylık bazda 4.7 puan artarak yüzde 70.7 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası
(TCMB
) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da aylık bazda 4.9 puan artarak yüzde 70.7'ye çıktıBu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 62.4'ten 5.3 puan artışla yüzde 67.7 düzeyine, dayanıklı tüketim mallarında ise 9.1 puan artışla yüzde 62.6'dan yüzde 71.7 düzeyine,dayanıksız tüketim mallarında da, 4.5 puan artışla yüzde 62.4 düzeyinden, yüzde 66.9 düzeyine,ara mallarda 6.3 puan artışla yüzde 67.0 düzeyinden yüzde 73.3 düzeyine,
yatırım mallarında 2.8 puan artışla yüzde 67.0 düzeyinden, yüzde 69.8 düzeyine yükseldi. (Grafik)
- İstanbul