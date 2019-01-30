Tcmb Kalıcı Fiyat İstikrarı İçin Yapısal Alanlardaki Çalışmaları Desteklemeyi Sürdürecektir" (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun öncelikle tek haneye düşürülmesinin hedeflendiğini belirterek, "TCMB kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir" taahhüdünde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun öncelikle tek haneye düşürülmesinin hedeflendiğini belirterek, "TCMB kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir" taahhüdünde bulundu.



TCMB, 2018 yılında enflasyonun, yüzde 5.0 olan hedefin çok üstünde, yüzde 20.3 gelmesi üzerine, Merkez Bankası Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hitaben, hükümete açık mektup yolladı.



TCMB'nin mektubunda, "1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedeften sapmanın



nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna



açıklaması gerekmektedir" dile anımsatıldı ve şöyle denildi:



"5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan '2018 Yılı Para ve Kur Politikası' başlıklı temel politika metninde belirtildiği gibi, 2018 yılı için enflasyon hedefi Hükümetle beraber yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Yine aynı metinde, yıl sonunda enflasyonun hedef etrafında belirlenen iki yüzde puanlık belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda Hükümet'e açık mektup yazılacağı ifade edilmiştir. 2018 yıl sonu enflasyonu hedef aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu metin, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklamaktadır."



Sonuç bölümünde, "2018 yılında yaşanan döviz kuru hareketleri sonrasında enflasyon belirgin bir şekilde yükselmiştir. Para politikası adımlarının yanı sıra dengelenmeye yönelik bir ekonomi programının uygulamaya konulmasıyla enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma kontrol altına alınmıştır" denilen Merkez Bankası mektubunda, şu saptamalar ve taahhütlere yer verildi:



"Bununla birlikte, enflasyonun bulunduğu seviyeler ve küresel belirsizlikler fiyat



istikrarına dair riskleri canlı tutmakta ve temkinli bir politika yaklaşımı gerektirmektedir.



"Önümüzdeki dönemde TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün



araçları kullanmaya devam edecektir.



"Para politikası duruşu oluşturulurken, enflasyonun düşüş sürecini devam ettirerek öncelikle tek haneye, ardından nihai enflasyon hedefi olan yüzde 5'e yaklaşması amaçlanmaktadır.



"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.



"Yakın dönemde makro politikalarda atılan koordineli adımlar risk algısının iyileşmesinde ve



enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesinde etkili olmuştur.



"Enflasyondaki katılığın azaltılması, fiyatlama davranışlarına dair risklerin sınırlanması ve enflasyon hedefine ulaşılması açısından sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika eşgüdümünün devamı büyük önem taşımaktadır.



"Bu görünüm altında, risk algısının iyileşmeye devam edeceği ve güven kanalı ile kredi kanalının iktisadi



faaliyetteki toparlanmaya kademeli olarak destek vereceği öngörülmektedir.



"TCMB, kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir.



"Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak düzenlemelere devam edilmesi, fiyat istikrarına ve



toplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.



"Bu bağlamda, TCMB'nin yapısal unsurların analizine ve makro ihtiyati politikaların oluşturulmasına katkı vermeye yönelik çabaları sürecektir.



"Enflasyon ve para politikasına dair gelişmeler ile orta vadeli tahminlerimizi daha kapsamlı olarak ele alan ve bugün internet sayfamızda yayımlanan 2019 Ocak Enflasyon Raporu ilişikte bilginize sunulmaktadır." - İstanbul

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