Tcmb, Kâr Payı Avansı Dağıtımına Başladı
38 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasınca (TCMB
) ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.
Merkez Bankası, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ilişkin yaptığı basın duyurusunda toplantının bugün Ankara
'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Duyuruda, TCMB Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması
yönünde Esas Mukavele değişikliği yapıldığı aktarıldı. Kar
payı avansı ödenmesine karar verildiği anımsatılan duyuruda, ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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