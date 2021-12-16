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TCMB kararı öncesi piyasalar gergin - Son Dakika

TCMB kararı öncesi piyasalar gergin

16.12.2021 12:26
TCMB kararı öncesi piyasalar gergin

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar/TL kuru yeni zirveleri görerek 15'i aştı.

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar/TL kuru yeni zirveleri görerek 15'i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da değişim rüzgarları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayından bu yana politika faizini 400 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Türk Lirası bu süreçte değerinin neredeyse üçte birini kaybederken döviz kurları rekor seviyelere ulaştı.

Bugün yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirim kararı çıkması bekleniyor. Ancak Türk Lirası'ndaki değer kaybı faiz kararı öncesi devam ediyor.

Dolar/TL kuru bu sabah 15'i aştı, euro/TL ise 16,93 seviyelerinde işlem görüyor. Merkez Bankası kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasa döviz satışı yaparak dört kez doğrudan müdahalede bulundu.

Para Politikası Kurulu Kasım toplantısı kararında, faiz indirimi için gördüğü sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceğini söylemişti. Ekonomistler PPK'da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 100 baz puan daha indirim yapılmasını bekliyor.

Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları görevden alındı

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ardından Elvan'ın iki yardımcısının görevine de son verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Bakan yardımcıları dışında Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevden alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) ise 2. Başkan olarak Yakup Asarkaya, üyeliklere de Mustafa Balcı ile Olcay Turan atandı.

DW/ SSB, HS

(c)

TCMB kararı öncesi piyasalar gergin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TCMB kararı öncesi piyasalar gergin - Son Dakika


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