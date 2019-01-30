Son Dakika Haberleri: TCMB "kısa vadede" şahin

TCMB "kısa vadede" şahin

1 saat önce

Gıda enflasyonunun yüksek kalmayı sürdüreceğine dikkati çeken uzmanlar, TCMB'nin kısa vadede şahin duruşunun TL varlıkları desteklediğini söyledi.

TCMB
Gıda enflasyonunun yüksek kalmayı sürdüreceğine dikkati çeken uzmanlar, TCMB'nin kısa vadede şahin duruşunun TL varlıkları desteklediğini söyledi. Yıl içinde faiz indirimi beklentisi korunurken en erken tarih olarak haziran ayına işaret ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 

TCMB, Ekonomi
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