TCMB "kısa vadede" şahin

Gıda enflasyonunun yüksek kalmayı sürdüreceğine dikkati çeken uzmanlar, TCMB'nin kısa vadede şahin duruşunun TL varlıkları desteklediğini söyledi.

Gıda enflasyonunun yüksek kalmayı sürdüreceğine dikkati çeken uzmanlar, TCMB'nin kısa vadede şahin duruşunun TL varlıkları desteklediğini söyledi. Yıl içinde faiz indirimi beklentisi korunurken en erken tarih olarak haziran ayına işaret ediliyor.

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