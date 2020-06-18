TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü (2) - Son Dakika

TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü (2)

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 azalışla 115.2 milyar dolara geriledi.

TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü (2), System.String[]
Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 azalışla 115.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.9 azalarak 53.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.2 azalarak 52.4 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.6 azalarak 7.0 milyar dolara indi. Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.9 azalarak 20.9 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17.6 azalışla 11.3 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4.5 artışla 14.2 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.5 azalarak 45.8 milyar dolara geriledi.

Borçlu bazında incelendiğinde, bu dönemde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1.0 azalarak 24.8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 10.1 azalarak 81.1 milyar dolara düştü.

Alacaklı bazında incelendiğinde, bu dönemde özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 4.3 azalarak 43.8 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8.3 azalarak 70.9 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları da 2019 yıl sonundaki 67 milyon dolardan, yüzde 185.1 artışla 191 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47.2'si dolar, yüzde 29.7'si euro, yüzde 14.4'ü lira ve yüzde 8.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16.5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 23.9, Merkez Bankası'nın payı yüzde 5.7, özel sektörün payı da yüzde 70.4 olarak belirlendi.


- İstanbul
Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü (2) - Son Dakika Ekonomi

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