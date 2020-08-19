TCMB-Konut fiyatları Haziran'da yıllık reel yüzde 11.6 arttı (2)

yıllık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 20.1, 26.4 ve 28 yükseldi. (Grafik)

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:06

Kaynak: DHA

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