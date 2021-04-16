TCMB-Konut fiyatları Şubat'ta yıllık reel yüzde 13.1 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat'ta yıllık bazda nominal olarak yüzde 30.8, reel olarak da yüzde 13.1 yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.6 artarak 161.8 düzeyine çıktı.