Son Dakika Haberleri: TCMB: Kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanın

TCMB: Kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanın

1 saat önce

TCMB, kredi ihtiyacının kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanmasının bireylerin menfaatine olacağını bildirdi.

TCMB: Kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanın, System.String[]
TCMB, kredi ihtiyacının kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanmasının bireylerin menfaatine olacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:25 

TCMB, Ekonomi
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