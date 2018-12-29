TCMB: Kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanın
1 saat önce
TCMB, kredi ihtiyacının kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanmasının bireylerin menfaatine olacağını bildirdi.
TCMB
, kredi ihtiyacının kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanmasının bireylerin menfaatine olacağını bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:25
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı