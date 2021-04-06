TCMB-Mart'ta anflasyon eğilimi hizmet grubunda yükseldi

Temel mal enflasyonunda dayanıklı tüketim malları dışındaki sektörlerdeki gelişmelerle, "yukarı yönlü" gelişmenin sürdüğüne dikkat çeken Merkez Bankası (TCMB), bu dönemde, enflasyon eğiliminin temel mal ve işlenmiş gıda gruplarında yavaşlarken, hizmet grubunda yükseldiğine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 1.08 yükseldi ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 16.19 düzeyine çıktı. Tüketici fiyatlarında yılın ilk üç ayındaki artış yüzde 3.71'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artışda yüzde13.18 oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 35 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 287 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.

TCMB'nin "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, Mart ayında, "diğer hizmetler" içinde sınıflandırılan belirli kalemlerin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğine işaret edilerek, "Bu kalemler arasında, özel okul ücretlerindeki yükseliş kaynaklı olarak eğitim hizmetleri öne çıkmış, bu gelişmede geçmiş enflasyona endekslemenin yanında bir önceki yıldaki geçici KDV indirimlerinin sona ermesi de etkili olmuştur. Ayrıca, salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, eğlence hizmetlerindeki fiyat artışları da dikkat çekmiştir" denildi.Raporda, gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğiliminin "bir miktar hız kesmekle birlikte" devam ettiği vurgulandı ve "Temel mal enflasyonunda ise dayanıklı tüketim malları dışındaki sektörlerdeki gelişmelerle yukarı yönlü seyir korunmuştur" denildi.TCMB özetlerinde, yıllık enflasyonun "lokanta-otel, haberleşme ve diğer hizmetlerde" artarken, "kira ve ulaştırmada" görece yatay geliştiğinin altı çizildi ve "Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle, yemek hizmetlerinde daha belirgin olmak üzere, lokanta-otel fiyatlarında belirgin artışlar gerçekleşmiştir. Faaliyetin kesintiye uğradığı zaman zarfında biriken maliyet baskısına ek olarak, kapasite sınırlamaları ve talep yönlü unsurların bu gelişmede etkili olduğu değerlendirilmektedir" denildi. (Grafik)