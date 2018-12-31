TÇMB'nin Açıklaması Çimento Sektöründeki Fiyat Artışları Hakkında
6 dakika önce
Çimento sektörü, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek vermeye devam ediyor.
Bölgesel ekonomik dalgalanmalardan dolayı kurlarda yaşanan artışlar, enerji maliyetleri, hammadde ve finansman maliyetleri üzerinde domino etkisi yaratmış ve çimento sektörü de etkilenmiştir. Bu gelişmelere rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na verilen destek sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır.
Basında son günlerde çıkan %40 oranında zam yapılacağı iddialarının aksine; 2018 yılının başından bu yana artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018'in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:23 Kaynak: Bültenler
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