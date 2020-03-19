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TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı
duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak
üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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