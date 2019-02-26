Son Dakika Haberleri: Tcmb'nin Olağan Genel Kurulu 15 Mart'ta Yapılacak

Tcmb'nin Olağan Genel Kurulu 15 Mart'ta Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mart Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Tcmb'nin Olağan Genel Kurulu 15 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mart Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.


Merkez Bankasının hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.


Altı gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'da; açılış ve toplantı başkanlığı oluşturulacak. 2018 hesap yılına ait raporlar ve kar dağıtımı ile ilgili
teklif görüşülecek. 2018 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklif onaylanacak. Banka Meclisi üyeleri ve Denetleme Kurulunun ibraları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul'da, Banka Meclisinin 30 Nisan'da boşalacak iki üyeliği için seçim yapılmasının yanı sıra Denetleme Kurulunun da 30 Nisan'da boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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