TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi

TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta yapılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta yapılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.


Merkez Bankasının hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.


İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.


Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç

birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı

Son Dakika Haberleri
17:52 "ABD ve İran'ı sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz" - Son Dakika Ekonomi
17:52 Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika Ekonomi
17:48 New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:48 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:47 Bitcoin 7,300 doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi
15:50 TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]